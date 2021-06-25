Происшествия

Три кражи за два дня совершил 18-летний великолучанин

Молодого человека из Великих Лук подозревают в совершении ряда краж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках в период с 4 по 5 июля из подъезда дома на улице Вокзальной украли велосипед. А в ночь на 6 июля на улице К. Либкнехта из машины «Фольксваген» похитили магнитолу, удочку и спиннинг. На этой же улице из автомобиля ВАЗ-2107, повредив замок, украли магнитолу, домкрат, насос, музыкальные колонки и другое имущество. Причиненный владельцу ущерб составил около 40 тысяч рублей.

В совершении всех этих краж подозревают безработного 18-летнего великолучанина. Молодой человек дал признательные показания. По данным фактам возбудили уголовные дела. Часть похищенного изъяли.

Кроме того, выяснилось, что молодой человек также похитил сотовый телефон у приезжего из Тверской области. Мобильник обнаружили и изъяли.

В настоящее время идет следствие, в рамках которого устанавливают причастность фигуранта и к другим противоправным деяниям.