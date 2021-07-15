Происшествия

Пскович стал играть на бирже по совету незнакомца и лишился более 4 миллионов рублей

Двое жителей Пскова после общения с неизвестными лицами лишились более 5,5 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 40-летней псковичке неоднократно звонили незнакомцы. Они представлялись банковскими служащими, сотрудниками правоохранительных органов. И под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита завладели деньгами в сумме 1,5 миллиона рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

А другому псковичу 1969 года рождения позвонил незнакомец, который представился неким финансовым консультантом и предложил заработать деньги на брокерской платформе. Мужчина стал играть на бирже и в итоге лишился более 4 миллионов рублей. В настоящее время в рамках проводимого расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

С учетом складывающейся негативной ситуации с дистанционным мошенничеством полиция убедительно просит жителей области действовать в подобных ситуациях предельно осмотрительно и не поддаваться на уловки злоумышленников, кем бы они не представлялись.