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Портрет типичного вора составили сотрудники псковского уголовного розыска

Внешность среднестатистического вора описал начальник управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Павлов во время пресс-конференции.

«Это молодой человек, как правило, до 25 лет. Да, к сожалению, преступники молодеют! Часто кражи и грабежи совершают ранее судимые и неработающие люди», - рассказал Александр Павлов.

Он отметил, что за счет транзитного расположения региона, в Псковскую область часто заезжают «гастролеры» из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Кроме того, на протяжении нескольких лет фигурантами уголовных дел часто становились граждане Белоруссии.

«Раскрывать преступления, совершенные "гастролерами" очень сложно. Они приезжают из соседних регионов и стран, совершают кражу из квартиры в одном из областных центров и уезжают обратно, где найти их уже трудно», - пояснил Александр Павлов.