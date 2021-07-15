Происшествия

В Опочецком районе горел жилой дом из-за грозового разряда

В Опочецком районе жилой дом горел из-за грозового разряда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 16 июля в 20.30 поступила информация о пожаре в деревне Михалкино.

В жилом доме размером 7х9 метров сгорела кровля по всей площади, выгорел изнутри. Причина пожара, предварительно – грозовой разряд. Спасена надворная постройка.

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В 21.01 произошел пожар по адресу: Палкинский район, Черская волость, д. Вернявино, ул. Садовая. В многоквартирном жилом доме на втором этаже в двухкомнатной квартире в комнате размером 4х5 метров огнем повреждена морозильная камера на площади 1 кв. метр, закопчена комната. Причина – короткое замыкание в морозильной камере. Потушено до прибытия пожарных.

В ночь на субботу в 04.54 в поселке Пушкинские Горы, ул. Турбаза в бесхозном строении размером 10х4 метров сгорела кровля по всей площади. Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасены два гаража.