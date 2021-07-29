Происшествия

Великолучанку осудили за кражу крупной суммы денег у доверчивого пенсионера

Жительницу города Великие Луки привлекли к ответственности за крупную кражу с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В январе 46-летняя подсудимая попросила в долг 5 000 рублей у незнакомого ей пенсионера, который. Мужчина, не имея наличных денежных средств, разрешил ей снять с его банковской карты вышеуказанную сумму, сообщив пин-код. Женщина, воспользовавшись доверчивостью пенсионера, сняла с его банковской карты накопления в сумме 50 000 рублей, а 100 000 рублей перевела на банковские карты своих знакомых, привязав карту потерпевшего к своему номеру телефона.

Подсудимая полностью признала свою вину, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, раскаялась в содеянном, добровольно частично возместила причиненный вред, имеет хронические заболевания, что суд признал смягчающими наказание обстоятельствами.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года и возложением обязанностей, предусмотренных уголовным законодательством. Приговор суда пока не вступил в законную силу.