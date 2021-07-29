Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
БОПЭТ цифры и факты
Миллион для доктора
в отпуск при параде
Модно и практично
волонтеры победы чтобы помнили
Kids Mall комплекс для всей семьи
дело превыше всего
новая инсталляция псков - любовь
НА РАБОТУ КАК НА ПРАЗДНИК
«Зенча» идем на завод
«нас бьют, мы летаем!» поддержим олимпийцев
Сколько стоит Прыжок с моста
Зеленый сигнал Не значит безопасно
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Происшествия 29.07.2021 10:405 Полиция проводит проверку по факту нападения на 14-летнюю девочку в Пскове 29.07.2021 16:040 Великолучанку осудили за кражу крупной суммы денег у доверчивого пенсионера 29.07.2021 15:370 Великолукский суд вынес приговор заключенному за подкуп сотрудника колонии 29.07.2021 13:150 Полиция ищет пропавшего после посещения больницы псковича 29.07.2021 12:100 Великолучанка перечислила мошеннику миллион рублей 29.07.2021 11:470 Четыре лесных пожара потушили в Псковской области 28 июля
 
 
 
Самое популярное 26.07.2021 13:310 Ливень и шквалистый ветер: фронт окклюзии накроет Псковскую область 28.07.2021 15:3648 В Псковской области продлили сроки обязательной вакцинации от коронавируса 22.07.2021 06:590 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 25.07.2021 12:080 Трагически ушел из жизни председатель ТИК Порховского района Сергей Герасимов 25.07.2021 19:034 Медики описали новый тип пациентов, умирающих от коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Великолучанку осудили за кражу крупной суммы денег у доверчивого пенсионера

29.07.2021 16:04|ПсковКомментариев: 0

Жительницу города Великие Луки привлекли к ответственности за крупную кражу с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В январе 46-летняя подсудимая попросила в долг 5 000 рублей у незнакомого ей пенсионера, который. Мужчина, не имея наличных денежных средств, разрешил ей снять с его банковской карты вышеуказанную сумму, сообщив пин-код. Женщина, воспользовавшись доверчивостью пенсионера, сняла с его банковской карты накопления в сумме 50 000 рублей, а 100 000 рублей перевела на банковские карты своих знакомых, привязав карту потерпевшего к своему номеру телефона.

Подсудимая полностью признала свою вину, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, раскаялась в содеянном, добровольно частично возместила причиненный вред, имеет хронические заболевания, что суд признал смягчающими наказание обстоятельствами.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года и возложением обязанностей, предусмотренных уголовным законодательством. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Теги: #великие луки #кража #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к предложению ввести ответственность за отказ от вакцинации?
В опросе приняло участие 635 человек
29.07.2021, 16:040 Великолучанку осудили за кражу крупной суммы денег у доверчивого пенсионера 29.07.2021, 16:020 К 1 ноября на Рижском проспекте в Пскове станет светлее 29.07.2021, 15:510 Литейщик на электробайке, Черный плащ и сын цеха 29.07.2021, 15:430 В Островском районе ликвидируют борщевик почти на 16 гектарах
29.07.2021, 15:370 Великолукский суд вынес приговор заключенному за подкуп сотрудника колонии 29.07.2021, 15:270 Губернатор назвал 2021-й годом дорожника в Псковской области 29.07.2021, 15:130 Реестр нуждающихся в капремонте школ формирует «Единая Россия» 29.07.2021, 14:550 На железнодорожном вокзале Пскова предложили продавать туры и экскурсии
29.07.2021, 14:450 ФАС начала внеплановые проверки нефтетрейдеров из-за роста цен на топливо 29.07.2021, 14:342 Андрей Турчак высоко оценил уровень реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове 29.07.2021, 14:280 Новый представитель Федерации профсоюзов в СЗФО Ольга Федулова впервые посетила Псков 29.07.2021, 14:191 «Сообразим на троих»: Честные выборы - миф или реальность? ВИДЕО
29.07.2021, 14:070 Родинскую школу капитально отремонтируют 29.07.2021, 13:392 Областной суд отказался исключать Людмилу Савицкую из реестра СМИ-иноагентов 29.07.2021, 13:250 График вывоза мусора изменится в Стругокрасненском районе 29.07.2021, 13:150 Полиция ищет пропавшего после посещения больницы псковича
29.07.2021, 13:070 В «Магните» можно приобрести обезжиренный творог «Прасковья Молочкова» со скидкой 29.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 29.07.2021, 12:590 В Псковской области более 950 будущих мам подали заявления на новые пособия 29.07.2021, 12:530 Более 40 псковичей обратились к врачам из-за укусов клещей за неделю
29.07.2021, 12:490 Грозы и дожди прогнозируют в Псковской области 30 июля 29.07.2021, 12:354 Андрей Турчак принял участие в открытии стадиона в Стругах Красных 29.07.2021, 12:150 Улицу Кузбасской Дивизии в Пскове частично закроют для движения транспорта в августе 29.07.2021, 12:130 «Европа Плюс» запускает собственный авиарейс в Дубай
29.07.2021, 12:100 Великолучанка перечислила мошеннику миллион рублей 29.07.2021, 12:060 Онлайн-кинотеатр KION покажет псковичам вертикальную версию блокбастера «Девятаев» 29.07.2021, 12:000 Немецкие ученые создали термостойкие нанотела против коронавируса 29.07.2021, 11:553 В России снизились пенсии в реальном выражении
29.07.2021, 11:490 Почти 160 человек в Псковской области избавились от COVID-19 за сутки 29.07.2021, 11:470 Четыре лесных пожара потушили в Псковской области 28 июля 29.07.2021, 11:450 В Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу в августе 29.07.2021, 11:421 В Невельском районе мужчина сорвал на кладбище куст конопли и получил штраф
29.07.2021, 11:390 Пять смертельных случаев от COVID-19 зарегистрировано в Псковской области 28 июля 29.07.2021, 11:380 Навыки задержания условных террористов отработали псковские росгвардейцы 29.07.2021, 11:320 В новый детский сад на улице Алехина пришли первые воспитанники 29.07.2021, 11:270 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Порхове
29.07.2021, 11:200 Главные правила безопасных каникул напомнили псковичам в «Россетях» 29.07.2021, 11:160 Пожилая женщина пострадала при опрокидывании мотоцикла в Локнянском районе 29.07.2021, 11:130 Фольклорный фестиваль в Усвятах впервые пройдет у дома Ольги Сергеевой 29.07.2021, 11:071 Мужчина попал под поезд в Стругокрасненском районе
29.07.2021, 10:570 «Сообразим на троих»: Честные выборы - миф или реальность? 29.07.2021, 10:500 Василий Осипов раскритиковал работу муниципальных предприятий ЖКХ с дебиторской задолженностью 29.07.2021, 10:405 Полиция проводит проверку по факту нападения на 14-летнюю девочку в Пскове 29.07.2021, 10:370 Псковский боец ММА готовится к первенству мира
29.07.2021, 10:310 Прощание с организатором «Встреч на Ловати» Константином Алдохиным пройдет 30 июля 29.07.2021, 10:230 В Пскове ночью подожгли автомобиль 29.07.2021, 10:170 Квартиру жителя Новосокольников отремонтировали после обращения в прокуратуру 29.07.2021, 10:100 Стали известны подробности ДТП на Сиреневом бульваре в Пскове с участием ребенка
29.07.2021, 10:080 Права работников-инвалидов нарушались в порховской организации 29.07.2021, 09:592 В дорожном комитете объяснили псковичам причину задержки утренней «Ласточки» 29.07.2021, 09:510 Иностранца обвиняют в попытке дать взятку псковскому таможеннику 29.07.2021, 09:3611 Пассажирам утренней «Ласточки» пришлось добираться в Петербург на такси
29.07.2021, 09:270 Только 11% россиян готовы получать зарплату в цифровых рублях - опрос 29.07.2021, 09:230 Зарегистрированы четыре кандидата в депутаты областного Собрания по округу №9 29.07.2021, 09:161 Крестный ход с мощами Александра Невского побывает в Печорах, Порхове и Великих Луках 29.07.2021, 09:050 Более 60% инноваций для строительства дорог в России оказались старыми
29.07.2021, 08:530 Названы самые популярные мессенджеры у россиян 29.07.2021, 08:420 О влиянии беспорядка в доме на эмоциональное состояние рассказал психолог 29.07.2021, 08:300 Спамеры атаковали обращавшихся в госорганы россиян 29.07.2021, 08:180 Сбер поддержал развитие розничной сети ювелирного бренда SOKOLOV
29.07.2021, 08:100 Получено разрешение на работы по сохранению Надвратного корпуса Печерского подворья 29.07.2021, 07:581 В России заблокировали 976 сайтов с фейковыми COVID-сертификатами 29.07.2021, 07:470 С банков снимут ответственность за блокировку счетов 29.07.2021, 07:390 «Омоложение» ипотеки предрекли в России
29.07.2021, 07:292 В Пскове сотрудники ГИМС спасли тонущего молодого человека 29.07.2021, 07:180 Назван топ наиболее популярных сервисов МФЦ 29.07.2021, 07:090 В России предложили отменить лицензии для управляющих компаний 28.07.2021, 23:350 Переход на новую отчетность по электронным трудовым книжкам продлен до 1 августа
28.07.2021, 23:179 Пскович украл 23 плитки шоколада и лишился свободы 28.07.2021, 23:000 Псковская «Стрела» стартовала с двух побед в финале всероссийского турнира «Кожаный мяч» 28.07.2021, 22:420 Мальчика госпитализировали после ДТП на Сиреневом бульваре в Пскове 28.07.2021, 22:360 В Порхове у мужчины за рулем остановилось сердце
28.07.2021, 22:330 Состояние зданий почтовых отделений беспокоит жителей районов Псковской области 28.07.2021, 22:100 Специалисты из Петербурга оценили работу сосудистого центра в Пскове 28.07.2021, 21:530 Автобус ЛДПР начнет движение по Псковской области 30 июля 28.07.2021, 21:351 Новым почетным гражданам Псковского района вручили знаки отличия
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.