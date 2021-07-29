Происшествия

12-летнего мальчика ищут в Великих Луках

Пропавшего ребенка разыскивают в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Великолукские полицейские устанавливают местонахождение 12-летнего Даниила Баглая. Вчера в 11.00 он ушел из дома и не вернулся.

Мальчик был одет в белую майку в стиле хаки, темно-синие шорты с салатовыми вставками, темно-синие кеды без шнурков и синюю кепку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Даниила, просят обратиться по телефонам великолукского отдела МВД: дежурная часть 8(81153)5-27-94 или +7 906 223-11-28.