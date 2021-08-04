Происшествия

Несколько псковских магазинов сдали выручку с фальшивыми деньгами

Сотрудники полиции изъяли четыре фальшивые купюры в Псковской области за сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в крупном финансовом учреждении, расположенном на Октябрьском проспекте в Пскове, обнаружили купюру достоинством 1000 рублей. Она поступила с торговой выручкой одной из фирм Порхова. Еще одна пятитысячная фальшивая банкнота поступила в этот же филиал вместе с выручкой из псковского мясного магазина.

А днем 3 августа в УМВД России по городу Пскову поступило сообщение об обнаружении подозрительной купюры в другом финансовом учреждении города. Туда 5000 рублей с признаками подделки доставили с выручкой магазина города Опочки.

Фальшивки обнаружили и в южной столице региона. Купюру достоинством 5000 рублей выявили на улице Ленина в городе Великие Луки. По предварительно информации, в финансовое учреждение она попала вместе с торговой выручкой крупного продуктового сетевого магазина.

Расследование по данным фактам продолжается. Проводятся проверки, возбуждено одно уголовное дело по статье 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» УК РФ.