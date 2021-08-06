Происшествия

Пенсионерка из Палкино лишилась около полумиллиона рублей после общения с мошенником

Пенсионерка из Палкино лишилась 440 тысяч рублей после общения с лжесотрудником банка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

72-летний пенсионерка обратилась в полицию за помощью. Она рассказала, что днем ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что кто-то пытается оформить на женщину кредит, поэтому операцию необходимо приостановить. Для этого, по его словам, необходимо было перевести деньги на резервные счета. Доверчивая женщина перевела 440 тысяч рублей на указанные злоумышленником электронные кошельки через банкоматы, расположенные на Рижском проспекте и на улице Некрасова в Пскове.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Расследование продолжается.