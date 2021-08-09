Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
памятка - собираем ребенка в школу
Домоуправления должны «Псковэнергосбыту» более 70 млн рублей
За отмену пенсионной реформы
волонтеры победы чтобы помнили
с чего начинается плитка
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Происшествия 09.08.2021 09:190 Человек погиб при пожаре в Псковском районе 10.08.2021 11:580 Фальшивые купюры привез в Плюссу предприниматель из Ленинградской области 10.08.2021 11:340 Порховская пенсионерка лишилась кошелька после посещения аптеки 10.08.2021 10:490 Мошенника из Белоруссии задержали при пересечении границы в Невельском районе 10.08.2021 10:260 Артснаряд и мину обнаружили в Псковском районе 10.08.2021 10:240 Скрывавшегося от следователей 4 года мужчину арестовали в Красногородске
 
 
 
Самое популярное 09.08.2021 11:201 Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Пскове 07.08.2021 16:500 Скончалась псковский архитектор-реставратор Галина Тютюнникова 10.08.2021 08:508 Семья антипрививочников за неделю умерла от коронавируса 07.08.2021 17:182 Прилетевшая из Лондона летучая мышь умерла от нападения кошки в Палкинском районе 08.08.2021 16:443 В Куньинском районе перевернулся «Ленд Ровер», пострадала семья с детьми
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Фальшивые купюры привез в Плюссу предприниматель из Ленинградской области

10.08.2021 11:58|ПсковКомментариев: 0

Две фальшивые купюры поступили в банк в Плюсском районе из соседнего региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Менеджер банка рассказала стражам порядка, что в филиале финансовой организации обнаружили две подозрительные банкноты достоинством 5000 рублей. По предварительной информации, их сдал в банк предприниматель из Ленинградской области.

Также 1000-рублевую купюру обнаружили в Великих Луках. В местный отдел полиции поступило сообщение от заведующей кассой крупной финансовой организации. По ее словам, фальшивка поступила вместе с кассовой выручкой заправочной станции Невельского района.

Стражи порядка изъяли денежные купюры. По данным фактам проводятся проверки.

Теги: #великие луки #фальшивки #умвд россии по псковской области #Плюсский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете идею о выплатах за своевременное прохождение диспансеризации?
В опросе приняло участие 40 человек
10.08.2021, 12:320 Археологи начинают работы на площади Ленина в Пскове 10.08.2021, 12:250 Монумент князю Александру Невскому в Гдовском районе установят к сентябрю 10.08.2021, 12:170 Площадка для занятий единоборствами появится в Пскове 10.08.2021, 12:040 Археологические раскопки на улице Поземского в Пскове приостановлены
10.08.2021, 11:580 Фальшивые купюры привез в Плюссу предприниматель из Ленинградской области 10.08.2021, 11:530 Противопожарный лесной центр Псковской области получил новые автоцистерны 10.08.2021, 11:400 «Подстрочник»: Марина Гаращенко о реализации нацпроекта «Здравоохранение» 10.08.2021, 11:370 Почти 110 тысяч жителей Псковской области полностью вакцинировались от COVID-19
10.08.2021, 11:340 Порховская пенсионерка лишилась кошелька после посещения аптеки 10.08.2021, 11:330 Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Археологические находки сезона» 10.08.2021, 11:260 Приемка школ к новому ученому году проходит в Пскове 10.08.2021, 11:221 Сергей Елизаров назвал способ повысить экологическую сознательность псковичей
10.08.2021, 11:210 Число смертей от коронавируса в Псковской области превысило 600 10.08.2021, 11:100 Более 100 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области 10.08.2021, 11:041 Кабан вышел к автобусной остановке в локнянской деревне 10.08.2021, 10:490 Мошенника из Белоруссии задержали при пересечении границы в Невельском районе
10.08.2021, 10:450 «Гайд-парк»: Ольга Федорова о работе в избирательном округе 10.08.2021, 10:400 Участок улицы Некрасова в Пскове временно закроют для движения автотранспорта 10.08.2021, 10:390 Директор новоржевской школы оштрафован за незаконные допсоглашения при закупке ноутбуков 10.08.2021, 10:320 Устроивший тройное ДТП в Великих Луках мужчина был пьян
10.08.2021, 10:302 «Бумеранг» запустили в великолукском парке аттракционов 10.08.2021, 10:260 Артснаряд и мину обнаружили в Псковском районе 10.08.2021, 10:240 Скрывавшегося от следователей 4 года мужчину арестовали в Красногородске 10.08.2021, 10:130 Подросток и двое взрослых получили травмы после выезда ВАЗа на встречку в Плюсском районе
10.08.2021, 10:010 Завершилась подача документов для регистрации кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание 10.08.2021, 09:540 «Хендай» вылетел с дороги в Пскове, пострадали четыре человека 10.08.2021, 09:495 Водолазы будут искать следы Ледового побоища на дне Чудского озера 10.08.2021, 09:450 В Опочке эвакуировали пятерых человек из-за горящего дивана
10.08.2021, 09:363 Сбежавший из армии солдат-срочник в Псковской области угнал автомобиль и скрывался в болоте 10.08.2021, 09:340 Оператора карт «Мир» и «Системы быстрых платежей» могут приватизировать 10.08.2021, 09:250 «Карты спасения» планируют внедрить для всех автомобилей в России 10.08.2021, 09:140 В Псковской области зафиксирована одна из самых низких предлагаемых зарплат в СЗФО
10.08.2021, 09:000 Нужно ли оттягивать ребенка за уши от смартфона: почему правильный ответ «нет» 10.08.2021, 08:508 Семья антипрививочников за неделю умерла от коронавируса 10.08.2021, 08:450 «Новые люди» в Пскове сдали подписи для регистрации на выборы в областное Собрание 10.08.2021, 08:300 Роспотребнадзор: Ветряночный энцефалит может убить ребенка
10.08.2021, 08:150 Эксперты предрекли усиление ненастных погодных явлений 10.08.2021, 08:000 Четверть работодателей готовы уволить тех, кто «злоупотребляет» больничными 10.08.2021, 07:420 Житель Пскова смог восстановить раритетный мотоцикл 1941 года 10.08.2021, 07:260 Юрист рассказал, как пристыдить телефонного мошенника
10.08.2021, 07:100 МЧС предупредило псковичей о тумане с видимостью до 500 метров 10.08.2021, 06:581 В Госдуме предложили снижать транспортный налог за безопасное вождение 09.08.2021, 23:573 Рейтингомер: Орден Козловскому, «экватор» Ведерникова и снятие Шлосберга с выборов 09.08.2021, 23:280 В Псковской области найдены двое потерявшихся людей
09.08.2021, 23:170 На 39% выросло за полугодие количество договоров ипотеки в Псковской области 09.08.2021, 23:020 Регоператор убрал мусор рядом с контейнерной площадкой в псковских Бутырках 09.08.2021, 22:520 МакSим рассказала, что ее «вытащило с того света» 09.08.2021, 22:470 КУМИ Пскова сдает в аренду помещение на улице Киселева
09.08.2021, 22:380 Вышла первая часть фильма «Псковская ГАИ/Лица и судьбы» 09.08.2021, 22:260 Более трех центнеров земляники не пропустили через границу в Псковской области 09.08.2021, 22:140 На ликвидацию колейности на улице Сосновой в Пскове потратят 6 млн рублей 09.08.2021, 22:080 Общественное обсуждение проекта прогноза социально-экономического развития Псковской области проведут в Интернете
09.08.2021, 22:000 Володин предложил запрещать въезд в Россию за ущемление прав русскоязычных 09.08.2021, 21:510 Реплика Донецкого: Олимпийские слезы 09.08.2021, 21:360 Псковские архивисты рассказали о массовом уничтожении пациентов психиатрической лечебницы 09.08.2021, 21:220 Сплочение воинского коллектива проводят в соединении авиации в Пскове
09.08.2021, 21:096 Детский фонд просит псковичей помочь собрать нуждающихся детей в школу 09.08.2021, 20:580 Россия закрыла въезд нескольким британцам в ответ на санкции 09.08.2021, 20:462 Девять человек погибли в Северной Осетии из-за нехватки кислорода в больнице 09.08.2021, 20:300 Старший тренер сборной Петербурга провел занятия для каратистов из Гдовского района
09.08.2021, 20:080 Сбербанк запустил уникальный сервис для фиксации курса валюты на момент покупки 09.08.2021, 19:531 Движение на улице Кузбасской Дивизии возобновили на неделю раньше 09.08.2021, 19:380 Три автомобиля столкнулись в Великих Луках, есть пострадавшие 09.08.2021, 19:220 Линию электропередач на гдовской дороге перенесут по решению суда
09.08.2021, 19:010 Псковский «Кванториум» набирает учащихся 09.08.2021, 18:523 Верховный суд отказался восстановить Грудинина на думских выборах 09.08.2021, 18:370 Александр Котов осмотрел площадку плюсского детсада перед предстоящим благоустройством 09.08.2021, 18:220 Великолучане хотят обустроить спортплощадку во дворе дома в рамках областного конкурса
09.08.2021, 18:081 400 мальков карпа выпустили в озеро Тоболенец в Пушкинских Горах 09.08.2021, 18:000 Две дорожные полосы оказались перекрыты в результате ДТП в Стругокрасненском районе 09.08.2021, 17:474 Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродуктов из СНГ для стабилизации цен 09.08.2021, 17:351 Несколько гаражей на Звездной снесут за нарушение земельного законодательства
09.08.2021, 17:243 Облизбирком исключил из списка кандидатов на выборы в региональный парламент представителя от Партии пенсионеров 09.08.2021, 17:188 В «Яблоке» не согласны со снятием Шлосберга с выборов в Госдуму 09.08.2021, 17:103 Фотограф запечатлел в Псковской области марсианский пейзаж 09.08.2021, 17:001 Археологические находки сезона станут темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.