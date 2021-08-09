Происшествия

Фальшивые купюры привез в Плюссу предприниматель из Ленинградской области

Две фальшивые купюры поступили в банк в Плюсском районе из соседнего региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Менеджер банка рассказала стражам порядка, что в филиале финансовой организации обнаружили две подозрительные банкноты достоинством 5000 рублей. По предварительной информации, их сдал в банк предприниматель из Ленинградской области.

Также 1000-рублевую купюру обнаружили в Великих Луках. В местный отдел полиции поступило сообщение от заведующей кассой крупной финансовой организации. По ее словам, фальшивка поступила вместе с кассовой выручкой заправочной станции Невельского района.

Стражи порядка изъяли денежные купюры. По данным фактам проводятся проверки.