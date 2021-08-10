Происшествия

Многодетная мать из Острова оплатила покупки чужой картой и получила штраф

Островский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в краже денег с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

11 июня подсудимая, находясь рядом с одним из местных магазинов, обнаружила на земле банковскую карту со встроенной системой бесконтактного способа проведения операций, позволяющей совершать операции на сумму до 1000 рублей без введения пин-кода.

Женщина оплатила найденной картой свои покупки, причинив потерпевшей ущерб на общую сумму более 2500 рублей.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел наличие у последней трех малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а также полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Суд применил при назначении наказания статью 64 УК РФ, назначив женщине штраф ниже предела, предусмотренного санкцией части 3 статьи 158 УК РФ, в размере 10 000 рублей.

Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.