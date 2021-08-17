Происшествия

Бесхозное строение сгорело на улице Инженерной в Пскове

Бесхозное строение горело на улице Инженерной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение о возгорании поступило 17 августа в 21.10.

Строение размером 2 на 3 метра сгорело полностью. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В тот же день в 12.44 поступило сообщение о возгорании садового дома в СНТ «Восток» Псковского района. Дом размером 6 на 8 метров выгорел изнутри по всей площади. Огонь уничтожил и кровлю. Причина пожара, по предварительной информации, - короткое замыкание проводки внутри дома.

А в 2.49 18 августа поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Войкова в Невеле. В жилом доме размером 7 на 9 метров огонь повредил кровлю по всей площади. Помещение закопчено по всей площади. Кроме того, изнутри по всей площади выгорела пристроенная веранда размером 2 на 7 метров, огонь уничтожил ее кровлю. Предполагается, что причиной пожара короткое замыкание электропроводки внутри веранды.