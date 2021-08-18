Происшествия

Двое мужчин заблудились в лесах Порховского и Гдовского районов

Двое мужчин заблудились в лесах Порховского и Гдовского районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

16 августа в МЧС поступила заявка от ОМВД по Порховскому району на поиск потерявшегося мужчины 1955 года рождения, который заблудился в лесном массиве между деревнями Лютые Болота и Махновка. В поисках участвовал поисково-спасательный отряд Пскова. 18 августа в 11.15 мужчина самостоятельно вышел из леса. Его состояние удовлетворительное.

18 августа поступила заявка на оказание помощи в поисках потерявшегося в этот день мужчины 2000 года рождения в лесном массив вблизи Гдова. От МЧС в поисках участвовали сотрудники поисково-спасательного отряда Гдова. Заявка поступила в 20.00. В 22.35 потерявшийся самостоятельно вышел из леса.