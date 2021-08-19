Происшествия

Псковичка провела три дня в квартире с трупом убитого сожителя

Псковичка прожила трое суток в квартире с трупом сожителя, которого убила по неосторожности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Следствие установило, что женщина проживала в однокомнатной квартире с сожителем. Периодически они совместно употребляли спиртные напитки и конфликтовали. В один из дней между ними вновь произошел очередной конфликт, в ходе которого женщина ударила мужчину рукой по лицу, он не удержался на ногах и упал, ударившись головой о дверной косяк.

Псковичка испугалась и не стала сообщать о случившемся в скорую помощь и полицию. На звонки родственников отвечала, что мужчина моется в душе или спит. «Заподозрившие неладное родственники спустя трое суток после отсутствия информации о мужчине вызвали сотрудников по скрытию дверных замков. В квартире они обнаружили труп мужчины и женщину, находившуюся в нетрезвом состоянии», - отметили в ведомстве.

Теперь псковичку будут судить по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.