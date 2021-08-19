Происшествия

Пожар в пятикомнатной квартире произошел в Пскове ночью

Пожар в пятикомнатной квартире произошел в Пскове ночью 20 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Юрия Гагарина поступило в 2.24.

В пятикомнатной квартире в комнате размером 3 на 5 метров огонь повредил постельные принадлежности на площади одного квадратного метра. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Еще один пожар произошел 19 августа в Локне. В 17.43 на улице Кутузова горело бесхозное строение размером 4 на 12 метров. Предполагается, что возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.