Происшествия

Стала известна причина пожара в гостевом доме в Псковском районе

Предположительной причиной пожара в гостевом доме в Псковском районе стало короткое замыкание электропечи в сауне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Псковской области

Сауна находилась в самом гостевом доме, на первом этаже.

Смотрите также Гостевой дом сгорел в деревне Подборовье-1, несколько человек остаются под завалами

Напомним, ранее в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании гостевого дома в деревне Подборовье-1 Псковского района, внутри которого отдыхали люди. По предварительным данным, одного человека госпитализировали, еще двух нашли мертвыми под завалами. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать спасатели.