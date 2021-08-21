Гостевой дом сгорел в деревне Подборовье-1, несколько человек остаются под завалами

21 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании гостевого дома в деревне Подборовье-1 Псковского района, внутри которого отдыхали люди, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР.
По предварительным данным, в результате пожара один пострадавший госпитализирован, еще несколько человек могут оставаться под завалами.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления, а также сотрудники региональных управлений МВД и МЧС. Устанавливаются причины пожара и точное количество пострадавших.