Происшествия

Гостевой дом сгорел в деревне Подборовье-1, несколько человек остаются под завалами

21 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании гостевого дома в деревне Подборовье-1 Псковского района, внутри которого отдыхали люди, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Псковской области

По предварительным данным, в результате пожара один пострадавший госпитализирован, еще несколько человек могут оставаться под завалами.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Псковской области

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Псковской области

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления, а также сотрудники региональных управлений МВД и МЧС. Устанавливаются причины пожара и точное количество пострадавших.