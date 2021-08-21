Происшествия

На условный срок осудили великолучанина, избившего ухажера своей экс-жены

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя города Великие Луки.

Великолукским городским судом Псковской области осужден мужчина, причинивший тяжкий вред здоровью своему знакомому. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Великие Луки, в конце декабря 2020 года, в ночное время суток, мужчина встретил потерпевшего, который несколько месяцев назад начал встречаться с бывшей супругой подсудимого. При этом ранее он уже встречал их вместе.

В ходе возникшего конфликта подсудимый нанес потерпевшему несколько ударов кулаками и ногами, тем самым причинив тяжкий вред здоровью.

Приговором Великолукского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ, ему назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.