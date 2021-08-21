Происшествия

Псковичка хотела получить посылку из Петербурга и стала жертвой мошенников

Под предлогом оплаты посылки мошенник списал со счета доверчивой псковички почти 6 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По словам 34-летней потерпевшей, она воспользовалась известным сайтом по поиску автопопутчиков и хотела с его помощью доставить личные вещи из Санкт-Петербурга в Псков. Собеседник прислал ей ссылку, по которой нужно было оплатить поездку.

Женщина перешла по указанному адресу и трижды сделала перевод денежных средств. Как выяснилась, присланная ссылка была ссылкой-дублером на мошеннический сайт-двойник. Как только пользователь вводит на нем свои банковские реквизиты, с его счета списываются деньги, добавили в ведомстве.