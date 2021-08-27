Происшествия

В крупной финансовой организации Пскова изъята очередная фальшивка

В крупной финансовой организации Пскова изъята очередная фальшивка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В УМВД России по городу Пскову обратилась заведующая финансовой организацией, 1985 года рождения. Женщина сообщила, что днем в отделении банка на Октябрьском проспекте в Пскове обнаружена подозрительная денежная купюра достоинством 5000 рублей.

Банкнота с признаками подделки поступила в учреждение вместе с торговой выручкой из крупного строительного магазина, расположенного на Рижском проспекте.

Купюра была изъята, возбуждено уголовное дело.