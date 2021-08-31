Происшествия

Потерявшийся в великолукском лесу мужчина вернулся домой

Потерявшийся в лесу в Великолукском районе мужчина вернулся домой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС по Псковской области.

Мужчина 1964 года рождения потерялся в лесном массиве у деревни Боровно 29 августа. Вчера в 11.00 сотрудникам МЧС стало известно, что мужчина вышел из леса сам.

Кроме того, 30 августа в 15.00 сотрудникам МЧС удалось обнаружить еще одного потерявшегося мужчину - он заблудился днем ранее в лесном массиве у деревни Алексино Дедовичского района.

Аналогичный случай произошел с жительницей Опочецкого района 1949 года рождения. Она потерялась в лесу около деревни Липица, где ее спустя 2 часа обнаружили спасатели.

До сих пор остается не найден мужчина 1947 года рождения, пропавший 29 августа в лесу рядом с деревней Медведово Бежаницкого района.