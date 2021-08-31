Происшествия

Полиция направила в суд дело по сбыту наркотиков в псковском регионе

В Псковской области в суд направлено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, несколько жителей Печорского и Псковского района, действуя в составе организованной группы, за денежное вознаграждение совершили более 60 особо тяжких преступлений по незаконному сбыту наркотиков на территории области.

В ходе расследования установлено, что обвиняемые, находясь в Пскове, путем переписки в Сети ознакомились со структурой организованной группы, действующей с использованием интернет-магазина, распределением в ней ролей, схемой незаконного сбыта наркотических средств, а также ее финансированием.

Согласно отведенной роли, фигуранты забирали нерасфасованные оптовые партии наркотических средств и психотропных веществ, хранили, расфасовывали и помещали наркотики в выбранные для тайников места для последующего сбыта потребителям.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база. Вскоре фигуранты предстанут перед судом, заключили в ведомстве.