Происшествия

Псковича будут судить за угрозу применения насилия к сотруднику полиции

Мужчина предстанет перед судом в Пскове за оскорбление полицейского и угрозу применения насилия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 34-летнего жителя Псковского района. Он обвиняется в оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ) и угрозе применения в отношении него насилия (часть 1 статьи 318 УК РФ)», - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, вечером 19 июня обвиняемый высказал оскорбительные слова и выражения, а также угрожал применить насилие к сотруднику полиции, который прибыл в одну из деревень Псковского района по сообщению об избиении им своего отца.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.