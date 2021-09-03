Происшествия

Житель Бежаницкого района обокрал кузницу и лишился свободы

В Бежаницком районе неоднократно судимого 53-летнего мужчину, фактически не имеющего постоянного места жительства, привлекли к уголовной ответственности за кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В начале декабря 2020 года подсудимый выставил металлическую решетку и оконную раму дачного дома в одной из деревень Бежаницкого района. Через образовавшийся проем он проник внутрь помещения кузницы, откуда украл металлические тиски, две наковальни и две кувалды, восемь гаечных ключей различных размеров, три металлических зубила и монтировку. Позже он проник в баню, расположенную возле кузницы, откуда украл чугунный котел объемом 150 литров. Материальный ущерб потерпевшему составил 35 500 рублей.

При назначении наказания суд учел такие смягчающие обстоятельства, как полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию совершенного преступления. При этом учтено отягчающее наказание обстоятельство – рецидив преступлений.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев, а по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по предыдущему приговору окончательно определил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.