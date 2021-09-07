Происшествия

Мошенник напугал псковскую пенсионерку и получил от нее почти 300 тысяч рублей

Под предлогом освобождения сына от уголовной ответственности мошенник похитил у пенсионерки 284 тысячи рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В дежурную часть отдела полиции по городу Пскову обратилась пожилая женщина. Потерпевшая рассказала, что утром ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын совершил ДТП, и его ждет уголовное наказание. Мошенник предложил помощь в избавлении молодого человека от уголовной ответственности и попросил за это передать ему 284 тысячи рублей. Перепуганная женщина выполнила требования и передала деньги злоумышленнику. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность звонившего.

УМВД России по Псковской области призывает граждан поговорить со своими пожилыми родственниками и предупредить их о возможных случаях мошенничества, рассказать, как себя вести в подобных ситуациях.