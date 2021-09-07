Происшествия

Случайные знакомые избили псковского пенсионера за отказ отдать деньги

Псковские полицейские по горячим следам раскрыли разбой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

9 сентября в полицию за помощью обратился 67-летний мужчина. Пенсионер сообщил о том, что неизвестные угрожали ему и пытались забрать деньги. Мужчина пояснил стражам порядка, что накануне вечером познакомился у общепита с молодой парой. Собеседники предложили проводить потерпевшего до дома на улице Западной, а позже, оказавшись у подъезда, решили зайти в гости. В квартире пенсионера псковичи потребовали деньги, угрожая ножом, но хозяин ответил отказом и сообщил, что денег у него нет. Тогда разозленные гости начали наносить удары пенсионеру руками и рукояткой ножа, рассказала в ведомстве.

Подозреваемыми оказались жители деревни Борисовичи Псковского района - мужчина 1978 года рождения и его сожительница 1981 года рождения. Ранее женщина уже была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Нож, которым пара угрожала потерпевшему, изъяли.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Расследование продолжается.