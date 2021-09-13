Происшествия

Факт вандализма отмечен на великолукском кладбище

Факт вандализма отмечен на Воробецком кладбище в Великолукском районе. Пострадавших разыскивают для подачи коллективного иска в полицию. Об этом сообщается в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

По предварительной информации, неизвестные облили один из памятников черной краской. В комментариях местные жители предлагают автору публикации различные пути разрешения сложившейся ситуации. Одни советуют разобраться своими силами: «Не мотайте себе нервы с полицией, никого они искать не будут. Купите балкон аэрозольной смывки краски и все», - написал один из подписчиков сообщества.

Мужчине сразу возразила другая местная жительница: «Вы не правы! Еще как будут! (искать - ред.). Если, конечно, еще пострадавшие найдутся. Надо мной тоже сначала посмеялись, а потом звонили, подробности спрашивали, нашли! И большое им за это спасибо!» - написала женщина.

При этом все комментаторы сходятся в негативной оценке произошедшего. Некоторые предполагают, что вандалы - представители молодого поколения. «У нынешней молодежи нет ничего святого. Они могут и на могилу нагадить, на Вечном огне яичницу пожарить, расписать свежеокрашенную стену... Надо их, как в старые добрые времена: поймали и на площади выдрали как сидорову козу. Другим наука будет» - написал один из участников группы.