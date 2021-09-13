Происшествия

Жителя Пыталовского района будут судить за удар ножом в колено сожительницы

Жителя Пыталовского района осудят за удар ножом своей сожительнице из-за неприязни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что 20 июня около 6.00 37-летний обвиняемый в ходе ссоры, из личной неприязни, используя нож в качестве оружия, умышленно нанес им удар своей сожительнице в область правого коленного сустава, причинив легкий вред здоровью.

Уголовное дело направили мировому судье судебного участка № 17 Пыталовского района для рассмотрения по существу.

Санкция пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает наказание от обязательных работ на срок до 360 часов до лишения свободы сроком до 2 лет.