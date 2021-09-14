Происшествия

Псковская пенсионерка отдала мошенникам 130 тысяч рублей, пытаясь выручить из беды сына

Пенсионерка в Псковской области отдала крупную сумму денег в руки мошеннику у подъезда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратилась пожилая женщина и сообщила, что 13 сентября ей позвонил мужчина и, представившись ее сыном, который попал в беду, попросил о денежной помощи. Мошенник убедил передать ему 130 тысяч рублей. В этот же день взволнованная женщина у подъезда своего дома отдала денежные средства незнакомому мужчине.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лицо, причастное к совершению преступления. По данному факту проводится проверка.

«Если к вам домой придут неизвестные или позвонят по телефону и сообщат, что у вашего родственника неприятности и ему срочно необходимо передать деньги, не сомневайтесь – это мошенники! Сегодня техника позволяет даже подделать голос человека. Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям! Свяжитесь с родственниками и сразу же обращайтесь в полицию! Не будьте доверчивыми! Вызвать полицию можно, позвонив по телефону: 02», - напомнили псковичам в полиции.