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Житель Гдова получил 7 суток ареста за уклонение от обязательных работ

Житель Гдова будет отбывать 7 суток ареста за уклонение от обязательных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Приставы установили, что гражданину неоднократно было вынесено наказание в виде обязательных работ, однако решения суда он не исполнял. «Всего таких решений об отбытии обязательных работ в отделении приставов было установлено 12. На их основании гдович должен был отбыть 290 часов обязательных работ», - рассказали в ведомстве.

Мужчине выдавали направление к месту отбытия наказания, разъясняли порядок и условия, а также вручали предупреждение об административной ответственности за уклонение от отбывания обязательных работ.

В отделение судебных приставов Гдовского района мужчину доставили принудительным приводом, где в отношении него составили 12 протоколов об административном правонарушении. Суд, рассмотрев данные протоколы, назначил должнику наказание в виде 7 суток административного ареста.