Происшествия

Производственное здание горело в Великолукском районе

Пожар произошел в деревне Шелково Великолукского района около 5.00 17 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в административно-производственном здании 80 на 15 метров сгорело подсобное помещение. Причиной стало короткое замыкание электропроводки, пожарным удалось спасти 190 голов свиней.

18 сентября в 00.30 на улице Интернациональной в Невеле горела баня. В предбаннике 6 на 3 метра огнем повреждены обшивка стен потолка на площади 6 кв. метров, комната и кровля на площади 40 кв. метров. Предположительная причина пожара - короткое замыкание.

19 сентября в 16.20 в деревне Марково Островского района горел жилой дом. Сгорела половина кровли, повреждены стены на площади 140 кв. метров. Причина случившегося - неосторожное обращение с огнем.

В 3:07 20 сентября поступило сообщение о возгорании в продуктовом магазине на улице Белорусской в Пыталово. Причина - аварийный режим работы электропроводки.