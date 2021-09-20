Происшествия

Фальшивую купюру обнаружили на автозаправке в Плюсском районе

Фальшивую купюру выявили на автозаправке в Плюсском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пятитысячную банкноту с признаками подделки обнаружили на автозаправочной станции на улице Ленинградской в поселке Заплюсье вчера, 19 сентября.

Кроме того, ранее, 17 сентября, фальшивую купюру нашли в одном из финансовых учреждений Пскова.

Полиция установила личности тех, от кого поступили подделки. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

«В этой связи рекомендуем гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. И помните, если при получении денежных знаков возникли сомнения в их подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть их, так как за это предусмотрена уголовная ответственность!» - подчеркнули в УМВД.

При обнаружении фальшивых купюр следует обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.