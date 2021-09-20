Происшествия

Островичи сообщают о фактах воровства цветов и крестов на кладбище

Жители Острова сообщают о фактах воровства на местном кладбище. В частности, воры уносят туи, цветы, скамейки и даже кресты.

«Посадил на могиле сына тую, прошло чуть больше недели. Он очень любил это дерево. Вчера приехал на могилку, туи нет, вырвана. И это не только у меня. Как только подымаются руки на такое... Осквернять могилы. Божья кара к ним придет, к тем, кто крадет и тем, кто скупает. Крадут все — цветы, стопки, новые красивые венки, металлические скамейки, столики. У моего знакомого с могилы отца крест утащили. А те, кто принимает металл, — слепые. Где ваше уважение к предкам? Ведь это может быть и с их могил. Кто это делает — одумайтесь, подумайте, что вас ждет! На кладбище будет установлено наблюдение. Эти вандалы попадутся и получат по заслугам», — высказался местный житель в группе «Подслушано в Острове».

О случаях воровства в комментариях сообщил и другой житель города. «Ничего святого...» — добавила участница сообщества в соцсети.