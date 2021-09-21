Происшествия

В Бежаницах полиция по «горячим следам» задержала безработного за кражу

Молодой безработный житель Бежаниц украл мобильный телефон из павильона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Происшествие произошло 20 сентября в павильоне на улице Смольной. Безработный 24-летний местный житель через витринную дверь украл мобильный телефон. Ущерб превысил 12 тысяч рублей.

Сотрудники полиции разыскали мужчину по «горячим следам». Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

В ходе обыска построек по дворе по месту жительства фигуранта в деревне Котово нашли и изъяли телефон.