Происшествия

Из психбольницы в Богданово эвакуировали 65 человек

65 человек эвакуировали из Псковской областной психиатрической больницы №1 в деревне Богданово 23 сентября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в подвале административного здания учреждения поступило в МЧС в 8.30. Прибыв на место, пожарные выяснили, что в подвале произошло задымление. Из здания эвакуировали рабочий персонал, в 9.05 задымление ликвидировали.

На место происшествия выезжал 21 пожарный, было задействовано 7 единиц спецтехники.