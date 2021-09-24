Происшествия

Три псковички лишились более 2 млн рублей после общения с мошенниками

Более 2 миллионов рублей после общения с мошенниками лишились пенсионерка и две женщины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Пенсионерку из Пскова и двух женщин из Великих Лук ввели в заблуждение. Одни звонившие рекомендовали горожанкам, в частности, заработать через интернет, другие предлагали свои услуги якобы для предотвращения возможной блокировки банковских карт.

Таким образом, в общей сложности женщины потеряли более 2 миллионов рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Полиция просит жителей Псковской области быть бдительными и внимательными.