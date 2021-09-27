Происшествия

В Острове полицейские выявили факт продажи алкоголя подростку

Сотрудники полиции выявили факт продажи алкогольной продукции подростку в городе Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 24 сентября в магазине на улице Апакидзе продавец продала алкоголь несовершеннолетнему молодому человеку. При этом ранее женщину уже подвергали административному наказанию за аналогичное правонарушение. По данному факту ведется проверка.

В ведомстве напомнили, что административная ответственность за употребление алкоголя несовершеннолетним наступает с 16 лет, а до исполнения указанного возраста к административной ответственности привлекают родителей подростка.

«Помимо административной ответственности, несовершеннолетнему за распитие спиртных напитков грозит постановка на учет в отделе полиции по месту проживания и в наркологическом диспансере. Информация об административном правонарушении и о постановке на учет предоставляется в учебное заведение», - добавили в УМВД.