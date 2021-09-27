Происшествия

В Псковской области разыскивают пропавшую в августе 34-летнюю женщину

Пропавшую 25 августа женщину разыскивают на территории Псковской области. Об этом сообщается в официальной группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

34-летняя Анна Кохнович пропала в деревне Хохлово Вологодской области. Как корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в поисковом отряде, женщина может находиться, в том числе, и в Псковской области.

Приметы пропавшей: рост 164 сантиметра, нормального телосложения, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Во что была одета женщина, неизвестно.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.