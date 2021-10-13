Происшествия

Гости отобрали ружье у жителя Новосокольнического района

Трое безработных гостей открыто похитили у пожилого мужчины охотничье ружье и сварочный аппарат в Новосокольническом районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным следствия, 12 октября в деревне Лиситки к 57-летнему местному жителю пришли мужчина и две женщины. Гости с применением насилия похитили сварочный аппарат, охотничье ружье и другое имущество, а затем скрылись на автомобиле.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 43-летний мужчина и две сообщницы в возрасте 30-ти и 44-х лет.

Возбуждено уголовное дело. Похищенное полицейские изъяли.