Происшествия

Великолучанка решила заработать на процентах от инвестиций и лишилась денег

Пожилая жительница Великих Лук доверилась мошенникам и лишилась денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 55-летняя великолучанка заинтересовалась в Сети рекламным объявлением о возможности неплохо заработать на процентах от инвестиций. Она перевела на несколько указанных счетов более 60 тысяч рублей. Однако ожидаемой прибыли женщина в итоге так и не получила. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Мошеннические проявления могут принимать самые различные формы. Так, иные наши сограждане пытаются "сколотить состояние" путем игры на онлайн-бирже в интернете. И, как правило, терпят при этом полное фиаско. Другие становятся жертвами недобросовестных покупателей или продавцов в интернет-магазинах при осуществлении операций купли-продажи товаров. А некоторым пожилым людям приходят сообщения о том, что в связи с неблагоприятным развитием ситуации с коронавирусной инфекцией им, якобы, полагается некая денежная компенсация. К кому-то на аккаунты под видом знакомых или родственников обращаются за материальной помощью нечистые на руку лица», - подчеркнули в УМВД.

В этой связи полиция напоминает жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности при общении в сети или по телефону с незнакомцами. «Мошенники любыми путями стараются завладеть сбережениями доверчивых людей. Ни при каких условиях нельзя сообщать им сведения персонального характера, а также реквизиты своих банковских карт! В противном случае вас могут ждать очень серьезные проблемы», - заключили в ведомстве.