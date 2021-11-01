Происшествия

Псковича отправили в колонию строгого режима за угон и кражу

Жителя Пскова приговорили к лишению свободы за угон и кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

10 сентября 2020 года мужчина, находясь в гостях у потерпевшего, похитил мобильный телефон и ключи от автомобиля хозяина квартиры. Позже он проник в салон автомобиля, припаркованного во дворе дома, и угнал его, но не справился с управлением и совершил ДТП. Впоследствии указанный автомобиль обнаружили сотрудники полиции.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 и частью 1 статьи 158 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.