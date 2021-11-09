Происшествия

Жители Псковской области перевели мошенникам около миллиона рублей

Жителей Псковской области поддались на уловки мошенников и перевели им около миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Пскове, Великих Луках и Порхове за последние дни несколько местных жителей поверили звонившим злоумышленникам, которые представлялись сотрудниками банков или работниками правоохранительных органов. Так, жители Псковской области лишились в общей сложности около миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела. В настоящее время проводятся проверки.

Полицейские призвали псковичей не устанавливать подозрительные приложения на смартфоны, никому не сообщать сведения о реквизитах вашей банковской карты, стараться не реагировать на попытки незнакомцев повлиять на психологическое состояние. «Положите трубку! Сбросьте звонок. Как можно быстрее закончите этот разговор. Иначе, как показывает практика, последствия могут быть для вас самыми неприятными, в том числе связанными с крупными финансовыми потерями», - подчеркнули в ведомстве.