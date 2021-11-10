Происшествия

Контрабанду сигарет на 16 млн рублей пресекли в Псковской области. ВИДЕО

Контрабанду белорусских сигарет на сумму более 16 миллионов рублей пресекли таможенники в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной оперативной таможни.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в автомобиле обнаружили картонные коробки, в которых находились блоки сигарет, засыпанные товаром «пескоструйная смесь».

Всего обнаружили и изъяли 150 тысяч пачек белорусских сигарет марки «ФЭСТ» с акцизными марками республики Беларусь.

Стоимость выявленной партии изделий превысила 16 миллионов рублей.

Северо-Западная оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении организованной группы лиц. Двух россиян, причастных к преступлению, задержали. Их заключили под стражу.