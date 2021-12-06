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Жилой дом сгорел в Палкинском районе

07.12.2021 09:20|ПсковКомментариев: 0

Жилой дом сгорел в деревне Бобьяково в Палкинском районе 6 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

Вызов поступил в ведомство в 18.42. Предположительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. 

Кроме того, 6 декабря на улице 1 мая в городе Острове в 18.05 загорелся автомобиль «Фольксваген Пассат» 1997 года выпуска. Причина - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке транспортного средства. 

А на улице Дорофеева в поселке Пушкинские Горы в 22.32 выгорела кровля жилого дома. Предположительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве трубы. 

В 20.46 в деревне Бельское Устье в Порховском районе произошло возгорание в садовом доме. Из-за неисправновности дымохода в камине там также произошло возгорание, огонь повредил потолочное перекрытие. 

Теги: #пожар #МЧС #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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