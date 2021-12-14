Происшествия

Три автомобиля разбила упавшая с крыши глыба льда в Пскове

Три автомобиля разбила упавшая с крыши глыба льда в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил владелец одной из поврежденных машин, художественный руководитель ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева Константин Абабков.

«Это произошло ночью, у дома №55 по улице Советской. Примерно в 5.30 у моей машины сработала сигнализация. Я выключил ее и подумал, что, возможно, на машину упало что-то незначительное. Потом уже, когда собирался отвозить ребенка в школу, увидел, что это была глыба льда, упавшая с крыши дома. Она разбила заднее стекло и помяла корпус машины. Очень неприятное событие с утра!» - рассказал Константин Абабков.

Он добавил, что после этого вызвал полицию для составления протокола, а затем еще 3 часа потратил на «уборку машины». «В машине было много льда и стекла, а из-за дождя все намокло. Из стоящих в ряд пяти машин три получили повреждения из-за падения глыбы», - добавил художественный руководитель ансамбля «Сказ».

Теперь, как отметил Константин Абабков, ему придется ремонтировать автомобиль за свои деньги, поскольку ОСАГО считает это не страховым случаем. В дальнейшем автовладелец намерен подавать в суд на управляющую компанию микрорайона для возмещения материального ущерба.