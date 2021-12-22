Автомобиль «Мерседес Бенц» загорелся в Пскове

Легковой автомобиль загорелся в Пскове 22 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.
Сообщение о пожаре в автомобиле на улице Ижорского Батальона поступило в 10.40. На место вызова направили дежурный караул пожарно-спасательной части №1 на двух автоцистернах. В результате в автомобиле «Мерседес Бенц» 2007 года выпуска выгорел моторный отсек. Причиной пожара стала разгерметизация топливной системы.
В ведомстве автомобилистам напомнили, что для предотвращения возгорания нужно:
При обнаружении первых признаков пожара стоит немедленно сообщить в противопожарную службу по телефонам: 01, 101 или 112.