Происшествия

Автомобиль «Мерседес Бенц» загорелся в Пскове

Легковой автомобиль загорелся в Пскове 22 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре в автомобиле на улице Ижорского Батальона поступило в 10.40. На место вызова направили дежурный караул пожарно-спасательной части №1 на двух автоцистернах. В результате в автомобиле «Мерседес Бенц» 2007 года выпуска выгорел моторный отсек. Причиной пожара стала разгерметизация топливной системы.

В ведомстве автомобилистам напомнили, что для предотвращения возгорания нужно:

соблюдать правила пожарной безопасности при обслуживании и эксплуатации транспортного средства;

своевременно обращаться для прохождения технического обслуживания (ремонта) автомобиля;

постоянно следить за его исправным состоянием, особенно обращая внимание на электропроводку;

устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах;

не покидать автомобиль, не отключив двигатель;

всегда иметь в автомобиле аптечку с медикаментами, огнетушитель емкостью не менее 2 литров и несинтетическую накидку;

держать огнетушитель в легкодоступном для себя месте;

исключить курение в салоне автомобиля.

При обнаружении первых признаков пожара стоит немедленно сообщить в противопожарную службу по телефонам: 01, 101 или 112.