Происшествия

Житель Псковской области устроил поножовщину и скрылся в соседнем регионе

Пьяный житель Псковской области ударил ножом собутыльника и скрылся в соседнем регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что 9 июля между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой 26-летний острович взял нож и ударил им потерпевшего один раз в область грудной клетки и дважды в правое плечо.

Затем он, находясь под надзором органов власти, самовольно оставил место проживания. Мужчина выехал в соседнюю область и не возвращался до обнаружения его сотрудниками полиции.

Суд признал его виновным и по совокупности преступлений и ранее вынесенного приговора Великолукского районного суда от 25 марта окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев 24 дня с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.