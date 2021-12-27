Происшествия

Невельчанина будут судить за убийство иностранца

Невельчанина будут судить за убийство и покушение на убийство иностранных граждан. Преступления россиянин совершил на территории сопредельного государства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 4 апреля 2010 года обвиняемый находился в Полоцком районе Витебской области Республики Беларусь. В ходе ссоры он нанес двум местным жителям множество ножевых ранений. В ходе инцидента одному из пострадавших удалось убежать, а его знакомый скончался на месте преступления.

После поножовщины россиянин покинул территорию Белоруссии, его объявили в международный розыск.

По данному факту компетентные органы Республики Беларусь возбудили уголовное дело, которое спустя 10 лет передали на территорию России для уголовного преследования скрывшегося преступника. Сотрудники УУР УМВД России по Псковской области задержали 53-летнего мужчину в Подмосковье, затем его заключили под стражу.

К этому времени псковские следователи повторно допросили свидетелей на территории России и в Республике Беларусь в рамках международного поручения. После предъявления изобличающих доказательств обвиняемый, который изначально отрицал свою причастность, признал себя виновным и подробно рассказал об обстоятельствах совершенных им преступлений.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (убийство) и частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух лиц) УК РФ.