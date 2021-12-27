Происшествия

Бездомный порхович может сесть в тюрьму на 15 лет за случайное убийство

Уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Порхова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, направили в суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

20 октября в 2.00 обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился вместе с потерпевшим в квартире. В ходе конфликта он ударил лежащего на полу мужчину около 40 раз кулаками и ногами по телу и голове, потерпевший после скончался от полученных травм. Ранее в пресс-службе СУ СК России по Псковской области уточняли, что подозреваемый мужчина не имеет постоянного места жительства.

Смотрите также Бездомный избил порховича до смерти в ходе застолья

Уголовное дело направили в Порховский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.