Происшествия

Псковские таможенники изъяли сигареты без акцизов на сумму 1,5 миллиона рублей

Таможенники обнаружили в одном из магазинов города Порхова немаркированные сигареты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

В ходе проверочных мероприятий в подсобных помещениях и на прилавках торгового павильона обнаружили 13 586 пачек сигарет на сумму 1,5 миллиона рублей. Табачная продукция находилась на территории Евразийского экономического союза с нарушением действующего законодательства. Часть сигарет были маркированы акцизными марками Республики Беларусь, а часть — без маркировки. Продукцию изъяли и передали в управление Роспотребнадзора по Псковской области для принятия решения по административному производству.

«В этом году сотрудниками оперативно-розыскного отдела таможни в различных магазинах и торговых точках области пресечена продажа 1 169 404 пачек сигарет и 138 упаковок табака для кальяна без обязательной маркировки акцизными марками Российской Федерации. Розничная стоимость незаконно реализуемых табачных изделий превышает 126 миллионов рублей», - отметил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.