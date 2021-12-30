Происшествия

На льду Чудского озера обнаружили труп рыбака

Тело жителя Санкт-Петербурга обнаружили на льду Чудского озера в Псковской области 2 января. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

65-летний петербуржец отправился на рыбалку на Чудское озеро утром. От берега озера в районе деревни Козлов Берег он успел отойти на три километра. Через час рыбаки обнаружили тело мужчины на льду у деревни Доможирка Гдовского района.

Прибывшие на место врачи «скорой помощи» подтвердили факт смерти. В ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено.